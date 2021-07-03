صدارة مستحقة لفريق حماة في بطولة الجمهورية للمبارزة

حماة _ يارا ونوس

استغل فريق محافظة حماة استضافتها لبطولة الجمهورية للمبارزة للذكور والإناث تحت سن الـ ١٣ – ١٥ عاماً في صالة الشهيد ناصح علواني، ليحقق المركز الأول في الترتيب العام بكل جدارة واستحقاق.

البطولة التي جرت بمشاركة محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وريف دمشق وإدلب وحماة إضافة لهيئة الشرطة، وشارك فيها ٢٤ لاعباً ولاعبة لكل منتخب، سيطر عليها فريق حماة بشكلٍ كبير بسلاح السابر وحصد أربع ميداليات ذهبية وحقق بالتالي المركز الأول مع جمع نتائج سلاحي الأيبيه والفلوريه.

رئيس مكتب الألعاب الفردية عبد القادر قوجة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في حماة وصف لـ “البعث” المنافسة بالقوية والمثيرة، لافتاً إلى أهمية تنمية المواهب الجديدة لتكون رافداً لمنتخباتنا الوطنيّة معبراً عن سعادته بالنتائج أولاً، واستضافة البطولة لأول مرة في حماة ثانياً.