فلة والأقزام السبعة إلى طرطوس

بعد النجاح الذي حققته مسرحية “فلة والأقزام السبعة” حين عرضها مؤخراً على خشبة مسرح الحمراء بدمشق، وبعد مشاركتها أون لاين في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي في المغرب وحصولها على الجائزة الشرفية فيه تُعرَض ضمن الاحتفالية المركزية التي تقيمها وزارة الثقافة في محافظة طرطوس بمناسبة يوم الطفل العالمي تحت شعار “الطفولة فرح الأرض” وذلك على مسرح مديرية الثقافة – الواحدة ظهراً من يوم الإثنين 5 تموز– ومن المفترض أيضا إعادة عرضها على مسرح الحمراء لمدة أسبوع بدءاً من أول أيام عيد الأضحى .

يُذكر أن العمل من إنتاج مؤسسة ميَّار الدولية للإنتاج والتوزيع الفني بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا والمؤسسة العربية للإعلان .

سينوغرافيا وإخراج بسام حميدي، تأليف هشام كفارنة، موسيقا إيهاب مرادني، غرافيك رضا الراعي وعلي المصطفى، أزياء ريم الماغوط،

مكياج إنجي سلامة، الإدارة العامة ماهر رمضان، الإشراف العام زياد الموح .

يؤدي شخصيات العرض الفنانون : تماضر غانم، داود شامي، مي مرهج، ناصر شبلي، سليمان قطان، فادي حموي، خوشناف ظاظا، جمال تركماني، ماجد الشيخ، شهد عباس، فيصل سعدون، ماريا عيد، ربيع جان، شادي جان .