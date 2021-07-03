مصر تفتتح أحدث قاعدة بحرية على الحدود الليبية

افتتحت مصر قاعدة عسكرية بحرية كبيرة في محافظة مرسى مطروح على الساحل الشمالي الغربي، المتاخم للحدود الليبية، في خطوة تهدف لتعزيز القوات العسكرية البحرية والجوية في المنطقة، وفق ما أكدته الرئاسة المصرية.

وتبلغ مساحة القاعدة، التي تم إنشاؤها في منطقة جرجوب، 10 ملايين متر مربع، وتضم 74 منشأة، ومهبط طائرات، ورصيفاً حربياً بطول ألف متر وعمق 14 متراً.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة احتفالًا ببدء دخول القاعدة العسكرية الجديدة الخدمة، واستلم قائد القاعدة وقادة الوحدات المنضمة أعلام وحداتهم.

ورفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلم المصري على القاعدة، التي حملت اسم “3 تموز”، وصعد على متن إحدى الفرقاطات، بحضور محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتفقد القاعدة والوحدات البحرية الجديدة، وشاهد المناورة “قادر” 2021.

وقال قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد حسن: إن القاعدة “ستضمن استراتيجية التطوير الشامل للقوات المسلحة، وتعتبر رسالة سلام وتنمية للمنطقة بأكملها”، ولفت إلى أن اسم القاعدة الجديدة يعود إلى “تاريخ مرتبط بالقضاء على بواعث الإرهاب البغيض والانطلاق نحو التنمية والتقدم”.

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: إن القاعدة تعد من “أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي. وأضاف: “من بين مهام القاعدة أيضاً تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية”.

ويأتي افتتاح القاعدة العسكرية على الساحل الشمالي الغربي المتاخم للحدود الليبية بينما تسعى مصر لتعزيز قدراتها العسكرية وحماية أراضيها بالنظر إلى عدم الاستقرار التي عانته الأراضي الليبية لسنوات وانتشار الجماعات المسلحة والميلشيات في ليبيا، حيث تخشى مصر من أي اضطرابات تشكل تهديداً لأمنها القومي.