الحشد الشعبي يحبط محاولة تفجير أبراج لنقل الطاقة في نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى شمالي البلاد. وذكرت في بيان صحفي، أن “قوة من اللواء 25 أحبطت محاولة لعناصر داعش لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى”. وأضافت، أن “القوة عثرت خلال العملية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية”.

وعلى مدى الأيام الماضية أعلنت السلطات العراقية تعرّض عدد من أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى هجمات في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

والسبت، أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 خطاً رئيسياً للطاقة، وذلك في وقت تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات على تردي الخدمة والانقطاع الطويل للتيار في أشهر الصيف الحارة.

والجمعة، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سلسلة قرارات نتيجة لما تعرّضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقّف ولضمان معالجة سريعة؛ إذ أقال المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية جنوب العراق من منصبه، وشكّل “خلية أزمة” ووجّه بفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل وزارة الكهرباء.

ويعيش العراق حالياً صيفاً لاهباً أكثر من أي عام، ولم تجدد وزارة الكهرباء وحداتها، وبينها شبكة توزيع الطاقة، ما يعني ضياع 40 بالمئة من الإنتاج. ولم تتمكن وزارة النفط رغم محاولاتها المتواصلة، من استثمار الغاز الطبيعي المرافق لعمليات الاستخراج والذي يحترق من خلال مشاعل على مدار الساعة، لتحويله إلى وقود لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

وتعاني السلطات من صعوبة جباية فواتير الكهرباء، التي لا يدفعها الإ عدد قليل جداً من العراقيين، ناهيك عن تجاوزات في أغلب مدن البلاد من العامة وحتى المسؤولين.