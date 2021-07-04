العلم يُكذب “أسطورة السبانخ”

هناك اعتقاد خاطئ وأسطورة موجودة منذ القدم مفادها أن نبات السبانخ يحتوي على كمية كبيرة من الحديد، ولكن الأمر الذي لا يعرفه البعض أن محتوى الحديد به منخفض للغاية أي أقل من 3 ملليجرام لكل 100 جرام منه، وللمقارنة يحتوي العدس الأسود على 9 ملليجرام، بينما يحتوي الحمص على 6.7 ملليجرام، وللتأكيد على أن تناول السبانخ لحصول الجسم على الحديد هو أمر غير صحيح وأسطورة ليست حقيقية، نشر المعهد العالي للصحة الإيطالي Istituto Superiore di Sanità، في عام 2018 قائمة بأكثر خدع الطعام شيوعاً على نطاق واسع في إيطاليا وكان من بينها السبانخ، وبالإضافة إلى انخفاض تركيز الحديد في نبات السبانخ، في الواقع لا يمكن امتصاص معظم الحديد الموجود في السبانخ من الأمعاء لأنه مصحوب بمواد تمنع الامتصاص.

وعلى العكس يتم الحصول على الحديد بسهولة أكبر من اللحوم والأسماك وبنسبة أقل من البيض والمنتجات النباتية، ومع ذلك يمكن أن يحسن نبات السبانخ من قدرة العضلات على التحمل بفضل احتوائه على مركبات النترات التي تزيد من طاقة الجسم، وفقاً لنورمان هورد رئيس قسم علوم التغذية في جامعة أوكلاهوما الأمريكية.

وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن نبات السبانخ لا يزال طعاماً مفيداً لغناه بالفعل بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، كما أوضحت أخصائية التغذية رهف البوشي: “أوصي بإضافة السبانخ إلى النظام الغذائي لغناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم وفيتامين أ، بالإضافة إلى الألياف المهمة للحد من مخاطر الأمراض المزمنة”، وأضافت: “يجب أن نتذكر أيضاً أن السبانخ غني بفيتامين ك الذي يمكن أن يخفض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.