تحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصاً في الفلبين

تحطّمت طائرة عسكرية فيليبينية كانت تقلّ 85 شخصاً على الأقل في جنوب الفيليبين، اليوم الأحد، وفق ما أعلن قائد القوات المسلّحة الجنرال سيريليتو سوبيانا لوكالة “فرانس برس”، حيث قتل 17 شخصاً على الأقل، وأصيب أربعون آخرون بجروح، وتمّ إنقاذ 15 شخصاً.

وقال سوبيانا: إنه تمّ حتى الآن إنقاذ 15 شخصاً من الحطام المشتعل لطائرة “سي-130 هيركوليز”، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو. وأضاف: أن “فرق الإغاثة تعمل في الموقع حالياً، ونأمل في إنقاذ المزيد من الأشخاص”.

وأعلن وزير الدفاع الفيليبيني دلفين لورينزانا، في بيان إن 92 شخصاً، بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم الآخرين، كانوا على متن الطائرة عندما تحطّمت على الجزيرة، وأضاف: إن 17 جثة تم انتشالها في موقع الكارثة، متوقعاً ارتفاع حصيلة الضحايا.

وكان العديد من ركاب الطائرة أشخاصاً أنهوا للتو تدريباً عسكرياً أساسياً، وينقلون إلى الجزيرة، التي تشهد اضطرابات في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، والتي أضافت: يتمتع الجيش بوجود واسع في جنوب الفيليبين، حيث تنشط مجموعات إرهابية مسلّحة، بما فيها جماعة “أبو سياف” التي تقوم بعمليات خطف مقابل فديات.