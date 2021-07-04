حلول اسعافية عاجلة للتخفيف من العطش في الحسكة

الحسكة _ اسماعيل مطر

في ظل تصاعد أزمة مياه الشرب في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها نتيجة قطع مياه آبار علوك بريف رأس العين المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته والذي تجاوز الشهر، تتسارع الجهود الحكومية للتخفيف من هذه الأزمة حيث وجه اللواء غسان خليل محافظ الحسكة بالاسراع بتعبئة خزانات المياه المنتشرة في شوارع مدينة الحسكة ثلاث مرات يومياً وتأمين 100 خزان مياه إضافي سعة 25 برميل بالتعاون مع المنظمات الإنسانية ووضعها في المناطق والشوارع التي لا يوجد فيها خزانات.

ودعا المحافظ الى تعبئة خزانات الأهالي على الأسطح بمياه الشرب وبمعدل 500 لتر لكل عائلة.

كما تم تكليف رئيس مجلس المدينة بتوزيع الأحياء الى عدد من القطاعات ليتم استهدافها بشكل واضح ودقيق.

وأكد المحافظ بأنه سيرافق كل صهريج عدد من عمال مؤسسة المياه بالحسكة للإشراف المباشر والفعلي على تعبئة خزانات المواطنين ضمن مركز المدينة.