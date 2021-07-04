صادرات المناطق الحرة 43 ملياراً ووارداتها 26 ملياراً والعمل جار لتعديل أنظمة الاستثمار

دمشق – كنانة علي

أثّرت المزايا والحوافز والإعفاءات الممنوحة للأنشطة والاستثمارات في المناطق الحرة على إقبال وازدياد عدد المستثمرين، حيث وصل عدد المستثمرين في عام 2016 إلى 506 مستثمرين، في حين وصل عدد المستثمرين حتى تاريخ 31/ 5/ 2021 إلى 829 مستثمراً أي بزيادة مقدارها 64% عن عام 2016 (العام الذي شهد انفراجات أمنية وعودة النشاطات الاقتصادية تدريجياً للبلد).

وظهرت جملة المحفزات تسجيل صادرات حتى تاريخ 13/ 5/ 2021 حوالي 43 مليار ليرة سورية وقيمة واردات حوالي 26 مليار ليرة سورية.

ويؤكد إياد كوسا المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة في تصريح لـ “البعث” أن جميع فروع المؤسسة تستوعب المزيد من المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية والنشاطات المختلفة، في وقت يتم الالتزام الكامل بكافة القوانين والأنظمة السارية في البلد من قبل المؤسسة وأيضاً يتم مراقبة تطبيق القوانين العامة والخاصة بالمستثمرين في المناطق الحرة من قبل إدارة المؤسسة، وفي حال وجود مخالفات أو تجاوزات يتم ضبطها والتعامل معها قانونياً حسب القوانين والأنظمة النافذة في البلد عامة وفي المناطق الحرة خاصة.

وبوجود تنسيق مستمر مع المديرية العامة للجمارك بإشراف وزارة الاقتصاد ووزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة يتم العمل – وفق كوسا – على تعديل بعض المواد في أنظمة الاستثمار لدى الطرفين لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة الصناعية وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

وفي تفاصيل فروع المؤسسة يضيف مدير المؤسسة أن هناك تسع مناطق حرة، منها المنطقة الحرة بدمشق وتبلغ مساحتها 77500 م2 وعدد أنشطتها الحالية 418 نشاطاً (312 خدمياً، 64 تجارياً، 42 صناعياً) وتؤمن 3236 فرصة عمل، ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 87 مليون دولار وقد حققت إيرادات للمؤسسة العامة حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 4098 مليون ليرة سورية وإيراداتها للعام 2009 بلغت 148 مليون ليرة سورية.

وهناك المنطقة الحرة بعدرا، وتبلغ مساحتها 1028000 م2 وعدد أنشطتها الحالية 306 نشاطات (8 خدمياً، 281 تجارياً، 17 صناعياً)، وتؤمن 1220 فرصة عمل ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 175 مليون دولار وحققت إيرادات للمؤسسة العامة حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 1672 مليون ليرة سورية وإيراداتها للعام 2009 بلغت 264 مليون ليرة سورية.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة في مطار دمشق 24000 م2 وعدد أنشطتها الحالية 28 نشاطاً (13 خدمياً، 8 تجارياً ، 7 صناعياً) وتؤمن 132 فرصة عمل ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 23,8 مليون دولار، وقد حققت إيرادات حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 124 مليون ليرة سورية وإيراداتها للعام 2009 بلغت 32 مليون ليرة سورية.

أما المنطقة الحرة بطرطوس فتبلغ مساحتها 436000 م2 وعدد أنشطتها الحالية 47 نشاطاً (2 خدمياً، 42 تجارياً ، 3 صناعياً) وتؤمن 131 فرصة عمل ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 72 مليون دولار وحققت إيرادات للمؤسسة العامة حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 1426 مليون ليرة سورية، وإيراداتها للعام 2009 بلغت 320 مليون ليرة سورية.

والمنطقة الحرة باللاذقية (فرع الداخلية)، تبلغ المساحة 284000 م2 وعدد الأنشطة الحالية 14 نشاطاً (2 خدمياً، 7 تجارياً ، 5 صناعياً)، وتؤمن 326 فرصة عمل ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 19 مليون دولار وقد حققت إيرادات للمؤسسة العامة حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 329 مليون ليرة سورية وإيراداتها للعام 2009 بلغت 30 مليون ليرة سورية.

والمنطقة الحرة باللاذقية (فرع المرفئية) تبلغ مساحتها 303000 م2 وعدد أنشطتها الحالية 16 نشاطاً (14 تجارياً، 2 صناعياً) وتؤمن 71 فرصة عمل ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 37 مليون دولار وقد حققت إيرادات للمؤسسة العامة حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 251 مليون ليرة سورية، وإيراداتها للعام 2009 بلغت 68 مليون ليرة سورية.

والمنطقة الحرة بحسياء وتبلغ مساحتها 852000 م2 والأنشطة متوقفة فيها حالياً بسبب الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البلاد نتيجة الحرب، وحققت إيرادات عام 2011 حوالي 9,97 مليون ليرة سورية.

أما المنطقة الحرة بحلب فتبلغ مساحتها 1150000 م2 والأنشطة متوقفة فيها حالياً بسبب الأعمال الإرهابية وحققت إيرادات للمؤسسة عام 2009 حوالي 203 مليون ليرة سورية.

وأخيراً المنطقة الحرة باليعربية تبلغ مساحتها 10030000 م2 والأنشطة متوقفة فيها حالياً بسبب الأعمال الإرهابية وحققت إيرادات للمؤسسة عام 2009 حوالي 20 مليون ليرة سورية.