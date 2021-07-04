مشفى جامعة البعث في الخدمة خلال أيام

حمص – سمر محفوض:

بحضور الرفيق د. محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم، عقد المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بجامعة البعث مؤتمره نصف السنوي.

وتحدث الرفيق بلال حول الانتخابات الرئاسية، الحدث الأهم والذي ترقبته كل وسائل الإعلام في العالم، وكان الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع بمثابة صفعة للإمبريالية العالمية وأمريكا والاتحاد الأوربي وأعداء سورية، الذين عملوا ويعملون على إسقاط الدولة الوطنية من خلال الإرهاب العسكري الاقتصادي، الذي فشلوا فيه فشلاً ذريعاً، وخرجت سورية منتصرة بفضل صلابة وصمود شعبها وتضحيات جيشها العقائدي وحكمة وشجاعة قائدها، وأضاف: إننا الآن بمرحلة إعادة البناء وسنقدّم للعالم وجهاً حضارياً مشرقاً لسورية، وأشار إلى أن تدشين المشفى الجامعي يأتي ليؤكّد أننا شعب يصنع المعجزات رغم كل الظروف, داعياً المعلمين لبذل المزيد من الجهود لتحقيق النهوض النقابي وتقديم الأفكار التنويرية المطوّرة للجامعة.

وأشار الرفيق د.فائق شدود أمين فرع الجامعة للحزب إلى ثلاثة مفاصل تلخص العمل بالجامعة، وهي الوفاء الذي شهدته ساحات الجامعة من الأبناء الطلبة خلال الانتخابات والحالة الوطنية العالية والمسؤولية التي اتسموا بها, والوفاء الذي يترجم عملاً، وهو العنوان الثاني الذي نعمل من خلاله في الجامعة، فرغم قلة الموارد والوضع الاقتصادي والحصار الجائر يتم افتتاح المشفى، الجامعي بعد أن تم تجهيزه بكافة المستلزمات، والعنوان الثالث هو الأمل، ونحن ضمن حرب مركبة مازلنا نتابع التطوير على كافة المستويات ودعم العملية التعليمية، لافتاً إلى دور نقابة المعلمين كشريك حقيقي في عملية البناء.

وأشار الرفيق رئيس جامعة البعث د.عبد الباسط الخطيب إلى المحطات التي تعمل عليها النقابة والتي تستهدف رفع سوية العمل، لافتاً إلى أن تعديل الوضع يتم ضمن معايير ومقاييس وضعها قانون تنظيم الجامعات.

وقدم نقيب المعلمين بسورية د. وحيد الزعل شرحاً حول الواقع الحقيقي والامكانات المادية للنقابة، ودعا إلى تقديم دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع الاستثمارية والنقابة جاهزة لتطبيقها, وأشار إلى رفع سقف قرض السكن وإن كان لا يلبي أبداً الحاجة أو الطموح، مضيفاً: النقابة على ترتيب وتطوير صندوق التكافل الاجتماعي، وتم خلال العام الماضي صرف 3 مليارات و5 ملايين ل.س تعويضات للأعضاء وعائلاتهم.

د.صديقة طربية عضو المكتب التنفيذي نوّهت أن القانون 86 تم تعديله بالقانون310 فيما يخص التعويضات المالية المتعلقة بالأعمال الامتحانية بما يتوافق مع ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن النقابة تقوم بشكل دائم بالدعوة للمشاركة بالمسابقات الفكرية والثقافية والعلمية والإبداعية.

وتركزت المداخلات حول تفعيل ضمان الجودة في التعليم، و إحداث جامعة خاصة لنقابة المعلمين وتنمية قدرة التفاعل والتعاون مع وزارة التربية لردم الهوة بين المناهج وتعديل سقف الأجور في الهيئة.

وكان الرفيق بلال تفقد واقع العمل في مشفى جامعة البعث، والذي سيوضع في الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، وأطلع على عدد من الأقسام، والتقى طلاب الدارسات العليا المقيمين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم.

وأكد في نهاية جولته على سرعة تنفيذ الأعمال، واستجرار التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة للإقلاع بالشكل الأمثل.