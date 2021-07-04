منتخبنا الكروي للشباب ينطلق والباب مفتوح للأفضل

أقلع قطار منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم أمس السبت من محطة معسكره التدريبي الانتقائي الداخلي الأول في العاصمة دمشق، تحضيراً لبطولة غرب آسيا 2021، وتصفيات نهائيات كأس آسيا 2023، وانخرط بمران المنتخب (الخفيف) الذي جرى على أرضية ملعب الفيحاء عصر أمس 33 لاعباً من أصل 35 لاعباً تمت دعوتهم للمعسكر، والتحق محمد عثمان ومصطفى حمو، اللذان تأخرا عن حضور الحصة التدريبية الأولى بعذر ظروف حجوزات الطيران من الحسكة إلى دمشق، بمقر إقامة المنتخب الذي قسم برنامجه بين مران صباحي (جيم) ومسائي في فندق العباسيين “عشيتها”.

وركز مدير المنتخب طلال بركات خلال حديثه للاعبين على ضرورة أن يكون الجميع على قلب واحد ينبض بالمحبة والعطاء والمسؤولية لتحقيق حضور ونتائج إيجابية ترفع راية الوطن في الاستحقاقات المقبلة، وترضي عشاق الكرة السورية.

بدوره المدير الفني للمنتخب أنس مخلوف طالب اللاعبين ببذل قصارى جهودهم، والتحلّي بالالتزام والانضباط، وإظهار إمكانياتهم التي ضمنت لهم مكاناً ضمن صفوف التشكيلة الأولية لتثبيت أماكنهم فيها، خاصة أن أبواب المنتخب ستبقى مفتوحة للأفضل، ولمن سيكون قادراً على إثبات وجوده، وأحقيته بارتداء قميص منتخب الوطن.

مساء وفي مقر إقامة المنتخب في نزل العباسيين، تحلّق جميع اللاعبين حول الشاشة التي كانت تعرض لقاء الاتحاد مع الكرامة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري سلة الرجال، وسط انقسام بين مناصر للاتحاد ومشجّع للكرامة، ولفتتنا تلك الحماسة الكبيرة والشغف الذي اقترن بالمناكفات الودية المحببة التي انتهت بانتصار هلل له محبو سلة الكرامة، ورد محبو الاتحاد بأن العبرة بالخواتيم.

البعث