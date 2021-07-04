وزير الأوقاف من القاهرة: محاربة الفكر المتطرّف لا تقل أهمية عن محاربة الإرهابيين

زار وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار، بصحبة السفير السوري في القاهرة بسام درويش والوفد الديني المرافق، معرض الكتاب العربي في مركز مصر للمعارض الدولية في العاصمة المصرية القاهرة، وجال على أجنحة الجمهورية العربية السورية في المعرض، والتقى أصحاب دور النشر والعارضين السوريين.

ونوّه السيد بجودة الكتاب السوري وما يحمله من رسالة علمية وأدبية تجوب العالم كله، وقال: “إن الكتاب السوري لديه رسالة تنوير استثنائية لأنه يواجه العنف والتطرّف والإرهاب ويقدّم صورة الدين السمح الصحيحة ويواجه الأفكار الهدّامة التي تبنتها التنظيمات الإرهابية ويدحضها بالحجة والبرهان”، مشيراً إلى أن محاربة الفكر المتطرّف لا تقل أهمية عن محاربة التنظيمات الإرهابية المسلحة، وكما يقاتل الجيش العربي السوري في المعركة لإنهاء الإرهاب يحارب أصحاب الفكر ودور النشر من يروّج لهذا الإرهاب.

من جهته قال رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ: “إن الناشر السوري يواجه التحديات لإيصال رسالته الأخلاقية الثقافية ولكي يواجه بالحجة الفكر التكفيري”، مشيراً إلى أن المثقف السوري والناشر يتكاملان في رسالة تنويرية تنير العقول. وأوضح أن الناشر السوري ورغم انعقاد معرض القاهرة في ظل إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا المستجد إلا أنه أصر على المشاركة وعدم الغياب لأنه يدرك جيداً أن الحضور واجب وطني وأدبي لا يمكن التخلف عنه.

بدوره قال رئيس البعثة السورية في القاهرة: إن المشاركة السورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي “مشاركة تنويرية لبلد الأبجدية الأولى، وعلى الرغم من سنوات الحرب الظالمة على سورية تظل دور النشر السورية علامة فارقة وتقدم للقارئ العربي خيرة الكتب وأمهاتها”، وأضاف: “كما أن سورية ستبقى منارة العلم والعلماء في كل المجالات سيظل الناشر السوري رسولاً ثقافياً للوطن يتواجد مع إنتاجه الثقافي في كل المحافل الثقافية الدولية”.

كما وقّع السيد نسخ من التفسير العصري الجامع للقرآن الكريم المنشورة ضمن المعرض.

ويعتبر معرض القاهرة للكتاب من أهم المعارض في الوطن العربي.

وشارك في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب مدير أوقاف ريف دمشق الدكتور خضر شحرور ومستشار الوزير الدكتور أحمد قباني.