إدارة الاتحاد تطالب بالعقوبة حفاظاً على أخلاقيات الرياضة!

حلب- محمود جنيد

تقدمت إدارة نادي الاتحاد بشكوى رسمية عن طريق اللجنة التنفيذية في حلب إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، مطالبة بإصدار أقصى العقوبات بحق لاعبي فريق رجال سلة الكرامة الدوليين: (أنس شعبان، عمر الشيخ علي، جورجي نظاريان)، حسب القوانين الناظمة، بعد الإساءات التي قاموا بها من شتائم بحق نادي الاتحاد وجماهيره عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن نصف نهائي دوري سلة الرجال، حيث أكدت الإدارة الاتحادية في بيان رسمي على أن الاجراء المتخذ من قبلها يهدف للحفاظ على هيبة وقيم الجو الرياضي، ومنع إثارة المشاكل بين جماهير الأندية المحلية، وضمان صفاء المناخ، وعودة الألفة والمحبة بين الناديين.

وكان لاعبا فريق الكرامة: الشيخ علي ونظاريان، ظهرا بمقطع فيديو يهتفان بألفاظ مسيئة ضد نادي الاتحاد، بينما نشر شعبان قصة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أدت لحالة غضب عارمة عمت مواقع التواصل الاجتماعي الاتحادية التي طالبت بمعاقبة اللاعب بشدة، ورغم أن اللاعب أكد من خلال مقطع فيديو ظهر به على احترامه الكبير لنادي الاتحاد وجمهوره، وعدم مسؤوليته المباشرة عن نشر هذه القصة، إلا أن اتحاد السلة غرّم اللاعب بمئة ألف ليرة، حسب اللائحة الانضباطية، وشددها لتصبح 200 ألف ليرة لأنه لاعب منتخب وطني، ويجب أن يكون قدوة، ويتحمّل المسؤولية، ويتحلّى بالروح الرياضية، وضبط النفس.