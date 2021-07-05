الرئيس الأسد يهنئ رئيسي بفوزه: تعزيز جميع أشكال التعاون الثنائي في المجالات كافة

أجرى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مهنئاً بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وتمنى الرئيس الأسد للرئيس المنتخب التوفيق في قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو المزيد من التقدّم ومواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها في جميع المجالات.

وتم خلال الاتصال التأكيد على حرص الجانبين وعزمهما على مواصلة العمل من أجل تعزيز جميع أشكال التعاون الثنائي في المجالات كافة واستمرار التشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.