روسيا.. إحباط سلسلة هجمات إرهابية لخلايا تابعة لـ “داعش”

أعلن ألكسندر غريبيونكين، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن 30 منظمة أجنبية كانت نشاطاتها تهدد النظام الدستوري الوطني تم حظرها في روسيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما أكدت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في مدينتي موسكو وأستراخان وجمهورية قباردينو بلقاريا خطط لها إرهابيو تنظيم “داعش”، مشيرة إلى أنه تم القضاء على ستة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: “تمّ إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية التي جرى التخطيط لها في صيف 2021 من أعضاء خلايا تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي ونتيجة للإجراءات المتخذة تم تحييد ستة مسلحين واعتقال اثنين”. وأشار البيان إلى أنه تمّ العثور على أسلحة آلية وذخيرة وقنبلة يدوية وكتب متطرفة أثناء تفتيش أماكن إقامة الإرهابيين.

وأفيد على وجه الخصوص، بأن أحد إرهابيي “داعش” كان يستعد لتفجير قنبلة يدوية الصنع في مكان مزدحم في موسكو، وتمّ اعتقاله يوم الخميس الماضي.

وفي وقت سابق، كشفت السلطات الروسية اعتقال خمسة متطرفين إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ جرائم عنصرية في مناطق عدة في البلاد.

وقالت لجنة التحقيق الروسية: “تم اعتقال أعضاء في منظمات قومية متطرفة في عدد من المناطق الروسية بما في ذلك إقليم خاباروفسك كانوا يخططون لتنفيذ جرائم عنف في مختلف مناطق البلاد”، لافتة إلى أن التحقيقات جارية في مقاطعة بريانسك مع أحد المعتقلين وعمره 17 عاماً بتهمة الانتماء إلى مجموعة متطرفة ومحاولته تجنيد أعضاء جدد لارتكاب جرائم مختلفة على أساس عنصري.

ولفتت اللجنة إلى اعتقال رجال الأمن في إقليم خاباروفسك على ذمة التحقيق أربعة أشخاص أحدهم من القاصرين خططوا لارتكاب جرائم عنصرية متطرفة.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا قد أعلنت، السبت، عن القضاء على خمسة إرهابيين في عاصمة جمهورية قباردينو بلقاريا شمال القوقاز، مشيرة إلى أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ جرائم إرهابية في المنطقة.

بالتوازي، أعلن ألكسندر غريبيونكين، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن 30 منظمة أجنبية كانت نشاطاتها تهدد النظام الدستوري الوطني تم حظرها في روسيا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وفي تصريحات صحفية قال غريبيونكين، اليوم الاثنين، إن خطوات جديدة تم اتخاذها خلال فترة سريان الصياغة السابقة من استراتيجية الأمن القومي في روسيا في مجال “تحسين مكافحة التطرف وتعزيز الوئام بين القوميات والطوائف الدينية في البلاد”، الأمر الذي أتاح منع محاولات للتدخل الخارجي في شؤون روسيا الداخلية”.

وأشار المسؤول إلى أن “أنشطة 30 منظمة أجنبية كانت تهدد أسس النظام الدستوري في روسيا وقدراتها الدفاعية وأمن الدولة صنفت غير مرغوب فيها وجرى حظرها منذ العام 2016 وحتى يومنا هذا”.

وذكر نائب سكرتير مجلس الأمن أن “آلية موحدة للتجاوب السريع مع تهديدات تحدق بأمن الدولة والمجتمع” تمت بلورتها على أساس استراتيجية الأمن القومي في روسيا، وهي آلية “تسمح لنا بضمان المستوى المطلوب من الدفاع عن النظام الدستوري لروسيا وسيادتها ووحدة دولتها وأراضيها، والحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها، وكذلك الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في مجتمعنا”.

وصدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الصياغة الجديدة من استراتيجية الأمن القومي، في مرسوم رئاسي تم نشره السبت 3 تموز.

يأتي ذلك فيما أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الوسطى اليوم أن قوات المدفعية التابعة لها نفّذت تدريبات قامت خلالها بالقضاء على مواقع قيادة محصّنة للعدو المفترض في ميدان تدريب توتسكي في مدينة أورينبورغ قرب نهر الأورال. وقال المكتب الصحفي للمنطقة: إنه وبموجب سيناريو التدريبات قامت طائرات أورلان دون طيار برصد مواقع العدو المفترض، بينما تحرّكت مدفعيات الهاوتزر الذاتية الدفع من طراز (ماستا-اس) وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز غراد للقضاء عليها.

وأوضح البيان أن بطاريات المدفعية وجّهت ضربات مركّزة على أهداف العدو من مواقع إطلاق نار محمية، ما أدّى إلى القضاء على مراكز القيادة للعدو المفترض.

وشارك في التدريبات أكثر من ألف جندي ونحو 120 من المعدات العسكرية والأسلحة حسب بيان المنطقة.