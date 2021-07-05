للمرة الثانية.. صواريخ تستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، استهدفت القاعدة العسكرية للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي مساء أمس الأحد بهجوم بالقذائف الصاروخية، وأشارت مصادر أهلية إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت المنطقة التي استهدفت بالهجوم، ولم يعرف فيما إذا خلف إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال، وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال في أجواء المنطقة.

مصادر ثانية أكدت سماع دويّ 4 انفجارات مجهولة المصدر داخل القاعدة، والتي تحوي جنوداً أميركيين وبريطانيين وفرنسيين على الأراضي السورية، ولفتت إلى سقوط قذيفتين على المدينة السكنية داخل القاعدة، واستنفار كبير في صفوف قوات الاحتلال الأميركية وعناصر “قسد” داخل القاعدة.

وبحسب المصادر، فقد أدّى القصف إلى وقوع أضرار مادية في القاعدة من دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي المذكورة بهجوم برشقات صاروخية.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لقواتها المحتلة في عدة مناطق في الجزيرة السورية، ولا سيما في الحقول النفطية لسرقتها ونهبها، مع مرتزقتها في ميليشيا “قسد”، التي ترتكب جرائم الخطف والقتل بحق المواطنين.