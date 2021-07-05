مشاركة واسعة ومواهب حاضرة في بطولة الجمهورية بكرة المضرب

حماة- منير الأحمد

اختتمت في محافظة حماة أمس الأول منافسات بطولة الجمهورية بكرة المضرب للفئات العمرية تحت 10 و12 و14سنة التي استمرت أربعة أيام على ملاعب المدينة الرياضية “الملعب البلدي”، وذلك بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة مثّلوا محافظات: دمشق وريفها وحمص وحماة والسويداء واللاذقية وحلب.

رئيس مكتب ألعاب الكرات في اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة مخلص قشاش أوضح لـ “البعث” أن البطولة هي الأولى التي تقام في محافظة حماة منذ تأسيس اتحاد كرة المضرب، مشدداً على أن محافظة حماة تعتبر الأميز على مستوى القطر بهذه الفئات تحت 8 سنوات، وتحت 10 سنوات، وتحت 12 سنة، وتحت 14 سنة بالذكور والإناث، والدليل على ذلك النتائج المميزة التي حققها لاعبوها في هذه البطولة، وغيرها من البطولات السابقة.

وأشار قشاش إلى أن المستوى الفني للبطولة بشكل عام كان أكثر من رائع لهذه الفئات العمرية الصغيرة، وهي الأهم لرفد المنتخب الوطني باللاعبين، يتم العمل منذ سنوات لتطويرها، وبالذات من لاعبي ولاعبات محافظة حماة، حيث يوجد العديد منهم في صفوف المنتخب الوطني.

أما على صعيد النتائج ففاز بالمركز الأول لعمر تحت 10 سنوات للذكور ليث قشلق (حمص)، تلاه كريم ليث سليم (حماة)، وللإناث يارا سموع (حماة)، وثانية بيسان جمول (السويداء)، وجاء أولاً لفئة تحت 12 عاماً للذكور أحمد سعيد سليم (حماة)، تاركاً المركز الثاني للاعب حسين علاء تركاوي (حماة)، فيما حققت المركز الأول للإناث ماري أبرش (حماة)، وفي المركز الثاني همس شاهين (حماة)، وظفر بالمركز الأول لفئة تحت 14 سنة للذكور غيث ليث سليم (حماة)، تلاه نوار زهر الدين (دمشق)، وللإناث للفئة ذاتها في المركز الأول جوليانا مزهر (السويداء)، وعلياء المرود في المركز الثاني (السويداء).