نقص أيد عاملة وقدم آليات في “السورية للتجارة” باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

نفّذ فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية خطة توسيع في الصالات ومنافذ البيع لتحقيق الانتشار الأفقي في الخدمات التسويقية و أوضح مدير فرع المؤسسة شادي دلالة أن العدد الكلي للصالات و المنافذ أكثر من ١٤٠ صالة و منفذ بيع في مختلف أرجاء المحافظة ريفاً و مدينة و أن هناك طلبات جديدة تمّ تقديمها الى فرع المؤسسة لإحداث المزيد من منافذ البيع تتم دراستها حالياً و لفت الى أن دعم التوسع يتم بجهود مشتركة من فرع المؤسسة و فعاليات و مؤسسات المجتمع المحلي في التجمّع السكني و الوحدة الإدارية و أكد أنّه تتم حالياً دراسة العديد من الطلبات المقدّمة من عدة جهات لافتتاح مراكز جديدة تابعة للمؤسسة لتوزيع المواد التموينية والمواد الأخرى و يتم التواصل والتنسيق مع البلديات والجهات الحكومية الأخرى بناءً على تعليمات المحافظة للعمل على تأمين منفذ لخدمة الإخوة المواطنين مما يسهّل عليهم الحصول على المواد المطلوبة سيما أن التوسع بالصالات أولوية يجري العمل عليها و لفت إلى أن فرع المؤسسة تمكّن من افتتاح ١٤٠ منفذ بيع في الأحياء و القرى و المؤسسات و الوحدات الإدارية و ٦ مراكز جملة و أشار إلى الجاهزية التامة لفرع المؤسسة للتوسع المتزايد بالمنافذ و هذا يجري العمل عليه و لاسيما لجهة تأمين أماكن سواء من المجتمع المحلي أم الوحدة الإدارية أو المؤسسات و الفعاليات المحلية مؤكدا أن المؤسسة جاهزة لتغذية أي مقرّ أو منفذ يتم تأمينه بالتشبيك مع الفعاليات المحلية . و أوضح دلالة أن مبيعات فرع المؤسسة وصلت إلى نحو ١٥ مليار ليرة .

و عن الصعوبات التي تواجه عمل فرع المؤسسة فقد أوجزها دلالة في أنّ الآليات قديمة وقد أصبحت عبئاً على العمل في التوزيع والنقل بسبب وضعها الفني المتهالك وقلة عددها سيارات – شاحنات- روافع و نقص عدد العمالة لدى الفرع بسبب ازدياد حجم العمل في المؤسسة وافتتاح مراكز جديدة و أيضاً هناك صعوبة تتمثل في نقص بالمهندسين الاختصاصيين لدى الفرع

و أوضح دلالة أن هناك عدة أولويات يتم العمل على تحقيقها لتطوير واقع العمل منها إقامة دورات للعاملين في مجال التسويق والبيع و استكمال إجراءات تحسين الصالات في المحافظة وتحويلها إلى مولات تجارية بنظام عمل حديث و رفد الفرع بآليات وسيارات جديدة لتسهيل العمل في الفرع و تطبيق نظام المحاسبة المؤتمت في كافة الصالات وتسهيل العمل و رفد فرع المؤسسة بالمهندسين الاختصاصيين و بالعمال لحاجة الفرع لهم.

و بيّن أن المؤسسة تقوم حالياً بتوزيع مادة السكر و الرز بموجب البطاقة الالكترونية من خلال منافذها بالإضافة الى تسيير سيارات جوّالة للمناطق التي لا يوجد فيها مركز . و أنه تمّ العمل على اعتماد آلية إرسال رسالة نصية لتوزيع المواد المقننة على البطاقة الالكترونية مما سهّل على الأخوة المواطنين عملية استلام المواد المقننة وخفف الازدحام على منافذ البيع التابعة للمؤسسة.

كذلك يتم توزيع مادة الغاز المنزلي من خلال منافذ مخصصة لبيع المادة كما تستجر المؤسسة مادة الخبز من فرع المخابز لبيعها من خلال عدة منافذ بيع لدى المؤسسة .