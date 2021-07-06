بعد الإهمال والتقصير.. مشروع إنارة بالطاقة البديلة في درعا

درعا – دعاء الرفاعي

استقيظ أخيرا مجلس مدينة درعا إذ بدأت الورشات بمشروع انارة شوارع المدينة لاسيما بعد إهمال وتقصير من المعنين في إصلاح الأبراج المعطلة.

مدير المشاريع الكهربائية ومشرف المشروع المهندس محمد جعارة بين أن مشروعات الإنارة بالطاقة الشمسية جاءت على ثلاث مراحل تضمنت تركيب مئات من أجهزة الإنارة المقدمة من المنظمات الدولية لإنارة محاور وشوارع رئيسة في المدينة، وذلك بهدف إنارة الطرقات وتوفير الطاقة وتخديم المواطنين الذين اشتكوا من عدم إنارة الشوارع بشكل كاف بالإضافة إلى التحول نحو الطاقات البديلة التي تعتبر آمنة ونظيفة وصديقة للبيئة مع توفير استهلاك الكهرباء.

وأوضح جعارة أن العمل يجري حاليا في المرحلة الثالثة عبر تركيب أجهزة إنارة طاقة شمسية كبديل عن الطاقة الكهربائية، علما أن المرحلة تستهدف ثلاثة محاور هي ساحة 16 تشرين على امتداد طريق البانوراما، إضافة لحيي الكاشف والسبيل، كما يستهدف أيضاً في مرحلة لاحقة إنارة عدة شوارع رئيسة في أحياء حيوية في المدينة بالطاقة الشمسية، لافتا إلى أن هناك خطوات متتالية لعملية الإنارة الكاملة للشوارع الرئيسية ضمن المدينة، وكافة المحاور فيها.