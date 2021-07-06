دورات مجانية متخصصة لكوادر تشغيلية ترفد سوق العمل السياحي

دمشق- عبد الرحمن جاويش

أطلقت الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي برنامج التسجيل لتنفيذ دورات مجانية تشمل تدريب كوادر كمرحلة أولى، وذلك بالتعاون مع غرفة سياحة ريف دمشق وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لرفد سوق العمل وتدارك النقص الحاصل في اليد العاملة لدى معظم المنشآت السياحية والفنادق.

وأوضح رئيسُ غرفة سياحة ريف دمشق حسام الحلبي لـ”البعث” أن هذه الدورات ستتيح العمل للشباب الراغبين والمهتمين بالعلوم السياحية وتمكنهم من تعلم الاختصاصات السياحية المختلفة، خاصة وأن الدورات مجانية ويحصل المتدرب فيها على شهادة مصدقة من الهيئة تخوله العمل في أي منشأة سياحية بدمشق وريفها. وأشار الحلبي إلى أن الدورات التي ستنفّذ تتضمن اختصاصات في إعداد طاهٍ مبتدئ وطاهي حلويات مبتدئ، ودورة إعداد مضيف باريستا، ودورة في فن خدمة المطاعم وكومي مطبخ موسمي وكومي مطبخ ساخن وبارد، وأيضاً دورة عامل خدمة سياحية.

وحول الهدف من تنفيذ الدورات بيّن رئيس الغرفة أن إقامة الدورات تهدف إلى تمكين العامل السياحي من تأدية أفضل الخدمات، ورفد أماكن الإطعام في الفنادق والمطاعم بكوادر متدرّبة للقضاء على حالات الفوضى وقطع الطريق على تدخل اليد العاملة غير الخبيرة. وتنفذُ هذه الدورات لرفد أكبر عدد من الكوادر لتطوير الخدمة السياحية، خاصة وأن وزارة السياحة تقدم الدعم اللازم لتنفيذ الدورات من حيث توفير الكوادر للتدريب ومستلزماته.