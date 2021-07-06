لوكاشينكو: العقوبات الغربية على بيلاروس ابتزاز دولي

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أن استخدام الغرب للعقوبات ضد بلاده، يشبه الابتزاز على المستوى الدولي.

وأضاف لوكاشينكو، خلال اجتماع حول تدابير مواجهة العقوبات: “من حيث الجوهر، يعتبر استخدام التدابير التقييدية كأداة للضغط على دولة ذات سيادة، بمثابة خروج على القانون والابتزاز على نطاق دولي”. وشدد على أن “هذا الابتزاز تم اعتباره بمثابة تصرف غير المقبول، في وثائق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى”.

يأتي ذلك فيما حكمت المحكمة العليا في بيلاروس على فيكتور باباريكو، الرئيس السابق لمصرف “بيل غاز بروم بنك”، بالسجن 14 عاماً وتسديد غرامة مالية.

وطلبت النيابة العامة سجنه لمدة 15 عاماً – وهذا هو الحد الأقصى للعقوبة بموجب مواد التهمة التي وجهت إليه. وأقرت المحكمة بذنبه بتلقي رشاوى كبيرة بشكل خاص وغسيل الأموال.

وفرضت المحكمة كذلك على باباريكو تسديد غرامة مالية تعادل 57 ألف دولار بسعر الصرف الحالي، ومنعته من تولي مناصب اقتصادية إدارية لمدة خمس سنوات.

يشار إلى أن حكم المحكمة العليا، غير قابل للطعن والاستئناف.

وفي تموز عام 2020، تم اعتقال باباريكو المرشح لمنصب رئيس جمهورية بيلاروس، بتهمة محاولة التأثير على الشهود وإخفاء الأدلة. وذكرت السلطات، أنه “تم اعتقال باباريكو لضلوعه في تنظيم وتنفيذ أنشطة غير قانونية ومحاولات التأثير على الشهود، وإخفاء آثار جرائم ارتكبت سابقاً وكذلك سحب كميات كبيرة من الأموال من الحسابات التي يسيطر عليها”.