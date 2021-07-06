من يصل إلى نهائي دوري سلة الرجال.. الوحدة أم الجيش؟

ستكون صالة الفيحاء الرياضية في دمشق على موعد اليوم الساعة السادسة مساءً مع لقاء القمة الثالث بين الجيش والوحدة في مباريات الدور نصف النهائي لدوري سلة الرجال.

وكان الفريقان قد تبادلا الفوز، حيث فاز الجيش في المباراة الأولى بنتيجة (72-68) في حين فاز الوحدة في الثانية (75-70)، ومواجهة اليوم لاهبة ومثيرة ولا تحمل أنصاف الحلول، فكلاهما باتت أوراقه مكشوفة للآخر.

مدرّب الوحدة هيثم جميل يعوّل على حيوية ونشاط طارق الجابي وعلى شريف العش ومجد عربشة، لكنه سيعاني تحت السلة، وهو بحاجة لجهود مضاعفة من محي الدين قصبللي لإيقاف هجوم الجيش، وما قدّمه الوحدة في المباراة الثانية (أمس) دليل على أن الجميل يملك أفكاراً كثيرة وحلولاً مناسبة لقيادة الفريق لتحقيق الانتصار والتأهل للنهائي بعد عدة سنوات عجاف.

من جهته يدرك مدرّب الجيش هادي درويش أهمية المباراة، ويسعى لعدم تكرار ما حصل معه في مباراة الأمس، وقد يغيّر من خطط اللعبة وخاصة في الهجوم، ويعوّل على جهود هاني أدريبي ورامي مرجانة والبقية للوصول للنهائي.

المباراةُ ستُعرف في نهايتها هوية الفريق الذي سيتأهل للمباراة النهائية من الدوري في نسخته الـ64 فلمن سيبتسم الحظ.. للجيش أم للوحدة؟.

مدرّب الجيش هادي درويش أشار لـ”البعث” إلى أن فريقه في المباراة الثانية لم يكن في “الفورمة” وارتكب الكثير من الأخطاء سواء الدفاعية أو الهجومية، واليوم سيعمل على تلافيها وتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية ومن ثم المحافظة على اللقب.

عماد درويش