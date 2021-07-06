موسكو: التقارير حول حقوق الإنسان في سورية تشّوه الحقائق

أكد ممثل الوفد الروسي، المشارك في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أرتور تشيرنياكوف، أن تقارير ما تسمّى اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية تتجاهل جهود الحكومة السورية لتجاوز الأزمة، كما يتخللها عيوب وتشويه للأوضاع في سورية.

وقال تشيرنياكوف، خلال جلسة أعمال الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً في جنيف اليوم: “إن صورة الأحداث التي رسمتها اللجنة مشوهة تماماً” مشدداً على أنها لا تشير إلى فظائع الإرهابيين ورعايتهم من الخارج وإنما في الواقع وصفت ما تقوم به الحكومة السورية من مكافحة للإرهاب بأنه “عامل رئيس لزعزعة الاستقرار”.

وأضاف تشيرنياكوف: إن اللجنة تذهب باستمرار إلى ما هو أبعد من صلاحياتها وتعلق على احتمال استخدام سورية لأسلحة كيميائية، مؤكداً أن استنتاجات هذه اللجنة تتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدولة وسلامة أراضيها، كما تتجاهل في الوقت نفسه الاحتلال الأجنبي لأراض سورية ونهب الثروات الطبيعية منها، والتكتم على أثر العقوبات أحادية الجانب على الشعب السوري، كما تتجاهل أيضاً الجهود السورية لتجاوز الأزمة.

وأكد تشيرنياكوف أن موسكو على ثقة تامة بأن مثل هذه الاستنتاجات المتحيزة تؤجّل آفاق تحقيق السلام في سورية.