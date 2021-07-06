وزير الأوقاف يزور مؤسسة “مصر الخير” الدينية التنموية في القاهرة

متابعة لزيارته لجمهورية مصر العربية، زار وزير الأوقاف الشيخ د. محمد عبدالستار السيد مؤسسة مصر الخير الدينية التنموية في المقطم بالقاهرة، واجتمع مع المشرفين عليها، وكان في استقباله مدير المؤسسة وعضو مجلس الأمناء فيها السيد عبدالعزيز عبدالعزيز.

وبعد جولة على أقسام المؤسسة، تم عقد لقاء عمل مع رؤساء القطاعات التي تشمل جوانب: التكافل الاجتماعي، والتنمية المتكاملة، والبحث العلمي والابتكار، والتعليم المجتمعي، وكفالة المريض، وإدارة الأزمات.

وقد استمع السيد الوزير إلى شرح مفصل عن كيفية عمل كل قطاع وتوظيف جهود العمل الخيري والزكاة والصدقات في خدمة هذه المجالات بالتعاون مع مؤسسات الدولة..

وتعتبر مؤسسة مصر الخير المؤسسة التنموية الأولى على مستوى مصر، حيث تقوم بتقديم ٨ ملايين خدمة للمواطنين.

والمؤسسة حاصلة على جائزة اليونسكو لجهودها في التعليم وتقوم بدعم ٤٠٠ كيان طبي.