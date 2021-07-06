وفد سورية إلى نور سلطان للمشاركة في “أستانا 16”

تنطلق غداً الأربعاء في العاصمة الكازاخية نور سلطان الجولة السادسة عشرة من بالاجتماع الدولي السادس عشر حول سورية بموجب صيغة أستانا، بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية، برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، والذي وصل إلى نور سلطان اليوم.

وبحسب وزارة الخارجية الكازاخية فقد وصل وفد روسيا الاتحادية، برئاسة الكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سورية، أيضاً إلى العاصمة نور سلطان للمشاركة بالاجتماع، مؤكدة مشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسن في الاجتماع. وجاء في بيانها: “بيدرسن أكد مشاركته في الاجتماع المقبل المقرر في 7 و 8 تموز الحالي”.

وبحسب وزارة الخارجية ، فإنه “في الاجتماع الدولي المقبل سيرأس الوفد الروسي لافرنتييف، والجانب الإيراني كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، فيما يمثل النظام التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال”.

ومن المقرر عقد هذا الحدث ضمن تدابير الحجر الصحي، ونظراً للوضع الوبائي المنتشر (كورونا) في مدينة نور سلطان، فإن عدد المشاركين في الاجتماع سيكون محدوداً، بحسب بيان الخارجية.

يذكر أن الاجتماع السابق الخامس عشر ضمن صيغة أستانا جرى في مدينة سوتشي الروسية على سواحل البحر الأسود يومي السادس عشر والسابع عشر من شباط الماضي، وكان من المقرر عقد الاجتماع الحالي السادس عشر في أيار الماضي، ولكن تمّ إرجاؤه بسبب طفرة في انتشار وباء فيروس كورونا في كازاخستان.