يورو 2020.. مباراة ثأرية بين إيطاليا وإسبانيا وإنكلترا تسعى لاستعادة الأمجاد أمام الدنمارك

يترقّب عشاق الكرة الأوروبية صافرة البداية لأولى مباريات الدور نصف النهائي ليورو 2020، والتي تجمع بين إسبانيا وإيطاليا مساء اليوم، فيما يلتقي غداً المنتخب الإنكليزي بنظيره الدنماركي، وتشير الأرقام إلى أن المنتخب الإسباني الذي يقوده المدرب لويس إنريكي، يعدّ الأفضل بين منتخبات المربع الذهبي على المستوى الهجومي، فيما يعدّ المنتخب الإنكليزي الذي يقوده المدرب غاريث ساوثغيت، الأفضل على المستوى الدفاعي، وتجسّد هذه النسخة من اليورو جنون كرة القدم، حيث شهدنا الكثير من المفاجآت التي خرج فيها الأربعة الكبار في أوروبا بطريقة مذلّة وعلى يد منتخبات كانت بعيدة كل البعد عن قائمة الترشيحات لتخطي دور المجموعات، لذا كل التوقعات مفتوحة في مباريات هذا الدور.

وتعتبر مواجهة المنتخبين الإيطالي والإسباني هي الأكثر تكراراً في تاريخ مواجهات المنتخبات في البطولات الكبرى، سواء كأس أوروبا أو كأس العالم، لتكون المباراة بمثابة مباراة كلاسيكية بينهما، ولعلّ أبرز مواجهاتهما كانت في نهائي نسخة عام 2012، عندما تلقى الآزوري خسارة مؤلمة برباعية نظيفة، ليتوّج وقتها اللاروخا باللقب القاري، لذا يتوقع أن نشهد مباراة ثأرية رغم أن أداء الفريقين متفاوت، فالإسبان لم يقنعوا رغم نتائجهم أمام الطليان الذين يبدون وكأنهم الفريق الوحيد الذي يستمتع بلعب كرة القدم في هذه البطولة ويقدم كرة هجومية خالية من الأخطاء تقريباً.

وفي المباراة الثانية التي تُقام على أرضية ملعب ويمبلي الشهير، يدخل المنتخبان المباراة بصفوفٍ مكتملة بخلاف افتقاد منتخب الدنمارك للنجم كريستيان إريكسن صاحب هدف الانتصار للديناميت في آخر مواجهة أمام منتخب انكلترا، وكانت على الملعب نفسه في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وكان المنتخب الإنكليزي قد تأهل من دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وفاز على ألمانيا في دور الـ16 بهدفين دون ردّ، قبل أن يقصي أوكرانيا في ربع النهائي بأربعة أهداف نظيفة، فيما خسر المنتخب الدنماركي مباراتيه الأوليتين لكنه فاز في الثالثة 4-1 وحصل على المركز الثاني في مجموعته بعد بلجيكا، ونجح في الفوز على ويلز في دور الـ16 بأربعة أهداف نظيفة، وانتصر على التشيك في ربع النهائي بهدفين لهدف.

ويعدّ الحارس الإنكليزي بيكفورد الورقة الرابحة عند ساوثغيت على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى نجمي الهجوم كين ورحيم سيكونان بوابة النجاح قبل البطولة، حيث بات بيكفورد ثاني حارس مرمى في تاريخ منتخب إنكلترا، يحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية، بعد الأسطورة غوردون بانكس عام 1966.

مواعيد المباريات

اليوم: إسبانيا– إيطاليا 10 مساءً.

غداً: إنكلترا– الدنمارك 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– واجه منتخب إيطاليا منافسه الإسباني 37 مرة من قبل في جميع المنافسات، سواء الودية أو على مستوى البطولات القارية والعالمية، ونجح منتخب إيطاليا في الفوز بـ11 مباراة، وخسر في 13، وتعادل المنتخبان في مثلهم، وسجل الآزوري 51 هدفاً، والشيء نفسه بالنسبة للاروخا.

– أوروبياً التقى المنتخبان الإيطالي والإسباني من قبل ست مرات، فازت إيطاليا مرتين، والشيء نفسه بالنسبة لإسبانيا، وتعادل الفريقان في مباراتين أيضاً.

– لم تحقق إيطاليا الفوز على إسبانيا إلا في مباراتين من آخر 14 مباراة جمعتهما، مقابل تلقيها 7 هزائم و5 تعادلات، ويعود الفوزان إلى ثمن نهائي يورو 2016 في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة لإيطاليا، وقبلها في مباراة ودية أقيمت في عام 2011.

– التقت إنكلترا منتخب الدنمارك في 21 مباراة، فازت فيها 12 مرة فيما فاز الدنماركيون 4 مرات وكان التعادل في 5 مناسبات.

– تواجه منتخبا الدنمارك وإنكلترا في اليورو مرة واحدة فقط وكانت في نسخة 1992 في دور المجموعات وانتهت بالتعادل السلبي.