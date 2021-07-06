24 ساعة تفصل الحلو عن تدريب رجال الحرية

حلب – محمود جنيد

أكد مصدر موثوق لـ “البعث” أن الكادر التدريبي لفريق الحرية الأول بكرة القدم سيبصر النور يوم غد الأربعاء في اجتماع الإدارة التي ستعلن خلاله اسم المدرب وكادره المعاون، يأتي ذلك في ظل موجة عالية من الانتقادات الجماهيرية التي بدأ التوجس والتململ يتسلل إلى شعورها بسبب التأخر بالتعاقدات المرتبطة بشكل مباشر بالكادر الفني.

وعلمت “البعث” أن كفة المفاضلة بين المدربين عبد اللطيف الحلو ورضوان الأبرش تميل بوضوح نحو تكليف الحلو بعد نيله الموافقة على الاستثناء المنتظر من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام كونه عضواً في مجلس إدارة نادي الحرية، وكانت جماهير الأخضر العريق صعّدت في لهجتها الانتقادية على منصات التواصل الاجتماعي بسبب التأخر بنشاطها التعاقدي، سواء بالنسبة للكادر الفني أو للاعبين مع نزيف الوقت، وارتباط اللاعبين بأندية أخرى.