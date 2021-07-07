الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعي أمينها العام أحمد جبريل

نعت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وعموم كوادر ومقاتلي وعناصر الجبهة القائد الوطني العربي المقاوم والمقاتل أحمد جبريل، الأمين العام للجبهة ومؤسسها وقائدها التاريخي، الذي وافته المنية ظهر اليوم، عن عمر ناهز 83 عاماً.

وقالت اللجنة في بيان: “لقد أمضى جبريل حياته مناضلاً ومجاهداً في سبيل شعبه العربي الفلسطيني وأمته العربية ومن أجل تحرير الوطن الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني الغاشم، وكان قائداً مناضلاً من أجل قضايا أمته العربية والإسلامية”.