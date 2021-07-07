“خدمات الشبكة” تحذر من برمجيات خبيثة في تطبيق “اللمسة الذكية” غير المرخص

دمشق – رامي سلوم

حذرت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المواطنين من تحميل تطبيق اللمسة الذكية لخدمات الأنترنت، وهو أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني، مبينة أنه يحوي على برمجيات خبيثة تشكل خطرا على بيانات المتعاملين، داعية المستخدمين إلى حذف التطبيق فورا والاستعانة بالبرامج المضادة للبرمجيات الخبيثة.

وبينت مديرة التراخيص في الهيئة لـ “البعث” أن التطبيق لم يحصل بعد على الموافقة النهائية للعمل بسبب عدم اكتمال الإجراءات المطلوبة، مشيرة إلى أن تطبيقات الدفع الإلكتروني غير متاحة للعمل في الوقت الحالي ولا يسمح لها بالترخيص حتى صدور الضوابط اللازمة من مصرف سورية المركزي لضمان أمن عمليات الدفع الإلكتروني.

وجاء في بيان الهيئة الذي اطلعت عليه “البعث” أن الهيئة تهيب بمستخدمي تطبيق اللمسة الذكية المتوفر للتحميل على الرابط https://s-touchonlinealeppo.com ، الانتباه إلى أن التطبيق المذكور يحتوي على برمجية خبيثة من نوع Android/Trojan.FakeAdsBlock..

وأضاف البيان، أنه بمجرد تثبيت التطبيق، يقوم بتحميل برمجيات خبيثة من نوع (Trojan) مما يشكل خطراً عل بياناتهم وخصوصيتهم.

وطالبت الهيئة جميع مستخدمي التطبيق، بإزالة التطبيق عن أجهزتهم بشكل فوري، ومسح الجهاز باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة لإزالة كافة البرمجيات الخبيثة التي قام التطبيق بنشرها على أجهزتهم.

وبينت الهيئة، أنها قامت بمخاطبة الجهات المعنية لإيقاف عمل التطبيق على الشبكة السورية.

وأطلقت سورية في وقت سابق حلول الدفع الإلكتروني للعديد من العمليات والخدمات، من خلال مواقع معتمدة ومرخصة، خاضعة لفحص وتقييم الثغرات الأمنية.

وكانت مديرة الترخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، قد أكدت لـ “البعث” في وقت سابق على أن التوجه نحو التطبيقات الإلكترونية والدفع الإلكتروني، يتم بشكل متكامل، مشيرة إلى أهمية بناء قاعدة إلكترونية آمنة ومتكاملة، لافتة إلى أن الهيئة تعمل على فحص مختلف التطبيقات قبل ترخيصها، فضلا عن تحديد الخدمات التي يسمح للتطبيق بتقديمها كون إضافة أي نوع من الخدمات قد يفتح ثغرة أمنية تعرض المستخدمين لخطر كشف بياناتهم، داعية إلى الابتعاد عن التطبيقات غير المرخصة والتأكد من إتاحة التطبيق للعمل في سورية من قبل الجهات المعنية قبل استخدامه.