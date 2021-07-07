نتائج الثانوية العامة.. 63.79 ٪ نسبة النجاح في الفرع العلمي و ٥٢.١٤ ٪ في الأدبي

دمشق-ميس خليل:

أصدرت وزارة التربية نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة ٢٠٢١م الأولى. وحسب بيان الوزارة على صفحتها على فيسبوك فقد بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي126181 طالباً وطالبة نجح منهم 80491 طالباً وطالبة، بنسبة النجاح مقدارها 63.79 % في الدورة الأولى فقط بينما بلغت نسبة النجاح في دورة عام 2019م 59.30% .

كما بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 67556 طالباً وطالبة نجح منهم 35221 طالباً وطالبة وبنسبة نجاح 52.14 % في الدورة الأولى فقط بينما بلغت نسبة النجاح في دورة عام 2019م 41.33%.

فيما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 1585 طالباً وطالبة نجح منهم 954 طلاب وبنسبة نجاح 60.19% في الدورة الأولى فقط بينما بلغت نسبة النجاح في دورة عام 2019 61.51%

وبلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية النسوية 3396 طالباً وطالبة نجح منهم 1637 طالباً وطالبة وبنسبة نجاح 48.20 % في الدورة الأولى فقط بينما بلغت نسبة النجاح في دورة عام 2019م 66.87%

كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية الصناعية 17302 طالباً وطالبة نجح منهم 7206طالباً وطالبة وبنسبة نجاح 41.65% في الدورة الأولى فقط بينما بلغت نسبة النجاح العامة في دورة عام 2019م 49.05%

في حين بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية التجارية 11063 طالباً وطالبة نجح منهم 4377 طالباً وطالبة وبنسبة نجاح 39.56 % ، في الدورة الأولى فقط بينما بلغت نسبة النجاح العامة في دورة عام 2019 38.39%.

كما يتم العمل بشكل متواصل لإصدار نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2021م في موعد أقصاه يوم الجمعة الواقع في 16-7-2021.

وأكدت الوزارة انه تم إصدار النتائج بواسطة شبكة التربية للمعلومات لجميع المحافظات ولبعض المدارس التي ترتبط مع الشبكة مباشرة (إنترنت)، موزعة في مناطق المحافظات في الوقت نفسه، كما نشرت هذه النتائج على موقع الوزارة في شبكة الإنترنت تشمل أسماء الناجحين والراسبين ودرجاتهم المفصلة.

كما أعلنت الوزارة أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة ٢٠٢١م الأولى، التي صدرت نتائجها، حيث بلغ عدد الطلاب الذين نالوا العلامة التامة في الفرع العلمي ١٩ طالباً فمن محافظة دمشق كل من الطلاب ياسر البلح وتالا خلف ورشا النوفي وفي محافظة ريف دمشق الما بركات وفي درعا واصف الفروان وفي السويداء شهد قيسية وفي حلب روني محمد وريحان سلطان وفي اللاذقية كل من الطلاب تيم سعد وياسر حمودي ويقين ابراهيم وعلاء إبراهيم ورشيد برهوم وغزل حبيب وفي طرطوس محمود ابو عباد وميار شعبان وهادي عباس وحلا الظفير ووسيم جديد، وحصل في الفرع الأدبي على المرتبة الأولى الطالبة إيناس حميدة من حلب بعلامة 2780 وحلا حسن من طرطوس على المرتبة الثانية بعلامة 2728 والطالبة فرح نصر من السويداء 2707.