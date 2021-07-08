أرابيسك للموسيقا وتوليفة غربية شرقية متقنة الأداء

حمص- البعث

أحيت فرقة أرابيسك الموسيقية أمسية مختلفة روحاً ونغماً على مسرح قصر الثقافة بحمص، بقيادة المايسترو سليمان مامو، تحت عنوان: “تخت غربي”، وقدمت توليفة جميلة من الأغاني العربية القديمة والمطعّمة بنكهة موسيقية غربية، تناوب على أدائها عدد من مغني الكورال المرافق للفرقة ضمن توزيع فني مبدع مثل: أغنية “بعدك بتحب”، ومقطع من أغنية أم كلثوم “الحب كله”، لحن بليغ حمدي، وكلمات أحمد شفيق كامل، وأغنية محمد عبد الوهاب “الحبيب المجهول”، ومقطع من أغنية “ألف ليلة وليلة”، كلمات مرسي جميل عزيز، ولحن بليغ حمدي، وغيرها من التوليفات التي تناوب على أدائها فنانون متميزون بأصواتهم الجميلة النقية، وأدائهم البارع باللغتين العربية والأجنبية، والتنقل السلس بين المقامات والعلامات الموسيقية الموزعة على آلات غربية وشرقية.