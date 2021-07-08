أطفالنا والموبايل..!

حمص-صديق محمد

أصبحت أجهزة الهاتف الحديثة هوس الأطفال واللعبة المحببة لهم والتي سرقت وقتهم، المسألة لم تأت من فراغ بل هم يقلدون الكبار وخاصة الأم والأب والأخوة. أضرار هذه الأجهزة كبيرة على الكبار فكيف على الصغار وهل فكرنا ولو للحظة واحدة أن نكون القدوة الحسنة لإطفالنا وأن نقنعهم أن الموبايل صنع للخدمة والعمل وليس للعب…!!

الشركات المصنعة لابد أنها درست نفسيات البشر وطرحت هذه الأجهزة بحيث تسيطر على العقول وتخطف الأبصار وما نأمله أن يتنبه الأهل لمسألة لابد أن تكون لها منعكساتها السلبية.