إرهابيو “النصرة” يدمّرون جسر القطار في بداما.. ويعتدون على كفر نبل

في سياق أعمالهم الإجرامية وأدوارهم التخريبية أقدم إرهابيو تنظيم جبهة النصرة على تفكيك الحديد وسرقته من جسر القطار في بلدة بداما بريف إدلب الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة قاموا بتدمير جسر القطار في بلدة بداما بريف إدلب الغربي وتفكيك الحديد منه ونقله إلى مستودعات لتخزين المواد المسروقة من خردة وغيرها وذلك تمهيداً لبيعها إلى سماسرة أتراك.

وسبق أن قامت المجموعات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي بفك ونهب مئات المعامل ومحطات الكهرباء في حلب وإدلب- بإشراف خبراء أتراك، وبمعدات وآلات ضخمة مقدمة من نظام أردوغان- وتهريبها إلى داخل الأراضي التركية، إضافة إلى سرقة الممتلكات والمعدات والآليات الزراعية والمنازل بعد تهجير أصحابها.

كما سقطت عدد من القذائف الصاروخية والمدفعية، مصدرها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بلدة كفرعويد، على المناطق السكنية في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، وخلفت أضراراً في المنازل والممتلكات.

وتنتشر التنظيمات الإرهابية، المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة”، في عدد من قرى وبلدات ريف إدلب وتعتدي بشكل متواصل على القرى الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى بين المدنيين.

وفي السياق نفسه، جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية الاعتداء على المناطق الآمنة بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته اعتدوا بقذائف صاروخية على المنازل في قرية شيخ ناصر بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي بعد ساعات من استهدافها بقذائف المدفعية قرية أم عدسة تلة الصيادة في محيط مدينة منبج.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات تسببت بوقوع أضرار في ممتلكات الأهالي والمرافق العامة.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل متكرر مناطق وقرى في ريف حلب الشمالي بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات.