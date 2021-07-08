افتتاح صالة للمطالعة المجانية في عاديات سلمية

حماة- يارا ونوس

نظراً للظروف الراهنة لواقع الكهرباء، والانقطاعات الطويلة خلال فترة الدراسة، قام فريق خطوة التطوعي، بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان، بطرح مشروع إيجابي وبنّاء لصالح الطلاب، وذلك بتجهيز صالة لأغراض بحثية ودراسية، تم افتتاحها في قاعة جمعية العاديات، بحضور أعضاء الجمعية، وشباب الفريق التطوعي، وعدد من المهتمين والقارئين.

نادر إبراهيم، مسؤول برامج في فريق خطوة، أوضح لـ “البعث”: الصالة مخصصة للدراسة الفردية، الغرض منها توفير الظروف المثلى للدراسة، وهي أول صالة مجانية لمدة ستة أشهر، بدءاً من اليوم ولنهاية عام ٢٠٢١ خلال أيام الأسبوع، عدا يومي السبت والأربعاء، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية العاشرة مساء، وبعد الفترة المذكورة سابقاً تصبح الصالة بأجور رمزية جداً مقارنة بباقي الصالات في المدينة.

بدورها مسؤولة الموارد البشرية بفريق خطوة سعاد حمد قالت: فكرة المشروع جاءت تحصيل حاصل لتجاربنا اليومية في الحياة الدراسية، وتكبد نفقاتها من نقل وطعام، وتأمين مكان مأجور مناسب للدراسة بعيداً عن فوضى منازلنا، ومع انعدام الكهرباء، كان الدافع الأقوى لخلق صالة مخصصة لطلاب الجامعة تحديداً تساعدهم في التحضير للامتحانات في سلام وهدوء.

وعن تجهيزات الصالة، حدثنا رئيس مجلس إدارة جمعية العاديات غالب المير غالب فقال: الصالة تتسع لـ(١٥) طالباً مع المحافظة على التباعد المكاني، حرصاً على سلامة الطالب، مع توفير خدمة الأنترنت والكهرباء على مدار الساعة، وهي مجهزة بكافة وسائل الراحة من إنارة، وتهوية جيدة صيفاً، وتدفئة في الشتاء، إضافة إلى تزويد الصالة بمرسم خاص لطلاب الهندسة.

يُذكر أن فريق خطوة أول فريق تطوعي في سلمية تأسس عام ٢٠١٥ من اليافعين، قدم أفكاراً إيجابية للمدينة وريفها، منها: جداريات على المدارس، ورشات عمل، مهارات تيسير وتمكين اليافعين بشكل عام، سلات مهملات، بالاعتماد على تدوير المهملات والاستفادة منها.