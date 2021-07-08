اللجنة الزراعية تعتبر عدم تسليم القمح بمنزلة الإتجار بالمواد المدعومة

حلب – البعث

اعتبرت اللجنة الزراعية الفرعية في حلب عدم تسليم محصول القمح “خطا أحمر”، مشددة خلال اجتماعها الموسع اليوم مع مدراء النواحي على ضرورة تسليم كامل محصول القمح إلى مؤسسة الحبوب، وكلفت مدراء المناطق واللجان الزراعية المكانية في مناطق الريف بمتابعة هذا الملف وحثّ الفلاحين على تسليم المحصول، وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 بحق المخالفين، واعتبار عدم تسليم المحصول شكلاً من أشكال الإتجار بالمواد المدعومة.

ودعت اللجنة أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها لإنجاز المطلوب والبدء بمصادرة المحصول الذي لم يتم تسليمه اعتباراً من الاثنين القادم، وذلك وفقاً لمطابقة الجداول بالمساحات المزروعة مع الحد الأدنى من كميات الإنتاج المتوقعة للهكتار الواحد من الزراعة المروية.

محافظ حلب حسين دياب رئيس اللجنة أكد أن الجهات الحكومية المعنية قدمت كل التسهيلات والمواد المدعومة اللازمة لزراعة القمح، وبالتالي لا بد من الالتزام بتسليم المحصول نظراً لأهميته الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي .

وكلف المحافظ مدراء المناطق بتزويد المحافظة بتقارير أسبوعية حول كميات القمح التي يتم تسليمها، وجدول بأسماء الفلاحين الذين يمتنعون عن تسليم المحصول واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.