وزيرة التنمية الإدارية تتحدث من طرطوس عن ضرورة إجراء مسابقة مركزية كل عام

طرطوس – رشا سليمان

بينت وزير التنمية الإدارية سلام السفاف أن ثمة سوء توزيع للعمالة في مختلف الوزارات، إذ أن هناك فئات مكتفى منها وأخرى غير مكتفى، وأشارت على هامش افتتاح دائرة خدمات العاملين في الدولة في مركز خدمة المواطن بالأمانة العامة في محافظة طرطوس، إلى أهمية إجراء مسابقة مركزية في كل عام لحل مشاكل وعقبات التوظيف مع تأمين فرص عادلة لكل وزارة بحسب حاجتها، مشيرة إلى نجاح تجربة مسابقة المسرحين التي أجرتها وزارة التنمية مؤخراً الصدى الإيجابي لها.

وركزت السفاف خلال اجتماع لها مع مدراء ورؤساء دوائر التنمية الإدارية للجهات العامة في محافظتي طرطوس واللاذقية وهو الأول من نوعه خارج دمشق بعد انعقاد مؤتمر الإصلاح الإداري، على إعادة هيكلة العمل من خلال تقليص عدد المديريات وإحداث مديريات نوعية جديدة مع توزيع المهام بمختلف الاختصاصات لإنجاز العمل بشكل أفضل.

وقدمت السفاف خلال الاجتماع عرض كافة النتائج والإشكاليات وآليات المعالجة وتوصيات مؤتمر الإصلاح الإداري وما قدم فيه من نقد ونقاشات، كما عرضت أهم المشاكل التي تعاني منها كل وزارة وأهم النتائج التي تم التوصل إليها ومنها تشكيل فريق إصلاح إداري في مختلف الوزارات.

وبينت السفاف أن افتتاح مركز خدمات العاملين في الدولة يوفر على المواطن الكثير من الجهد والوقت، لاسيما بعد بعد إنجاز الربط الشبكي في دمشق وما أتاحه من إمكانية لجهة تقديم كافة الخدمات في أي مركز خدمة ونافذة واحدة، مشيرة إلى أنه سيتم الانتقال إلى كافة مراكز الخدمة في الأرياف كدريكيش، وصافيتا، وكل الأرياف المحيطة بالمحافظة حتى يتم التمكن من تلبية الخدمة وتقديمها من أقرب نقطة للمواطن الموظف والشريحة التي يتم استهدافها اليوم.

وبين نبيل خضور مدير مركز خدمة الموارد البشرية بطرطوس أن المركز موصول عبر شبكة بسجل العاملين في دمشق، ويوفر الجهد والوقت على الموظفين الذين كانوا يضطرون للسفر إلى دمشق من أجل إنجاز معاملاتهم.

ويقدم المركز كافة المعاملات الخاصة بأي حركة وظيفية من نقل و ندب و إعارة وتسريح واستقالة،