أفعى سوداء تعكس ألوان “قوس قزح”

نشر الناشط المتخصص بالزواحف في كاليفورنيا الأمريكية جاي بروير على صفحته الشخصية في “إنستغرام” مشاهد مثيرة جداً لإحدى أندر وأغرب الأفاعي السوداء على الإطلاق، والمشهورة بانعكاسات لونها الفريدة عند تعرضها لأشعة الشمس.

ويشارك بروير مقاطع فيديو بشكل متكرر للأفعى على صفحته الأمر الذي يحوز على إعجاب واستغراب المشاهدين والمتابعين بسبب ألوانها، وأكد برير أن هذه الأفعى الفريدة غير سامة، وأنها معشوقة الزوار والمشاهير على حد سواء بسبب لونها الغريب.

ولدت الأفعى النادرة والفريدة قبل 9 سنوات في حديقة (The Reptile Zoo) الأمريكية وتعرف باسم (Reticulatedpython)، وتكتسب فرادتها التي تميزها عن أي أفعى أخرى بسبب نوعين محددين من الجينات وهي “سلالة انتقائية يتم إنتاجها عن طريق تربية نوعين مختلفين معاً لصنع هذا اللون”، وهو أمر يستحيل حدوثه في البرية.