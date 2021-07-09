الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتداءاتهم على القرى والبلدات الواقعة في محيط مناطق انتشارهم حيث اعتدت صباح اليوم على عدد من القرى على محور أبو راسين إلى الشرق من مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي استهدفوا بعدد من قذائف المدفعية المنازل في قريتي أم حرملة وداد عبدال على محور أبو راسين شرق رأس العين بريف الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون بشكل متكرر مناطق وقرى في ريف حلب الشمالي بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.