الجمعية العلمية التاريخية السورية تفتتح فرعها في حمص

حمص- البعث

بحضور عدد من المهتمين بالشأن التاريخي أقيم حفل افتتاح فرع حمص للجمعية العلمية التاريخية السورية والتي مقرها الرئيسي في مدينة اللاذقية، وتحدث في حفل الافتتاح الدكتورة فيروز يوسف رئيسة فرع الجمعية عن ضرورة الاهتمام بالتراث والمحافظة عليه بعد ما تعرض له من تخريب خلال سنوات الحرب.

كما قدّم عز الدين علي مؤسّس ورئيس مجلسِ إدارة الجمعية في اللاذقية لمحة عنها، حيث تأسست في 1 أيلول 2014، ورُخِّصت عام 2015، وتهدف إلى المساهمة في عملية بناء الإنسان السوري ثقافياً ومعرفياً من خلال بعض الأنشطة، كالمحاضرات والندوات والأمسيات، ولديها مهرجان سنوي اسمه “سورية تاريخ وحضارة”، يرافقه معرض ونشاط كل أربعاء تحت عنوان “فكر بلا حدود”، بالإضافة إلى تنظيمها العديد من الرحلات.

ثم عُرض فيلم وثائقي عن تاريخ حمص وتدمر، أعقبه محاضرة للدكتور علي صقر أحمد تحدث فيها عن الحضارة السورية موطن الأبجدية في أوغاريت وماري وتدمر. وألقى الشاعر إبراهيم الهاشم قصيدة من وحي التاريخ، واختتم الحفل بعرض مسرحي للمسرح المدرسي من مدرسة علي بن أبي طالب بإشراف المدربة وزيرة أيوب.