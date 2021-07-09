“الطفولة… فرح الأرض” احتفالية يوم الطفل العالمي

درعا- دعاء الرفاعي

عروض وفقرات شعرية ولوحات مسرحية، إضافة لورشة عمل تتضمن مشغولات يدوية وفقرات أدبية تفاعلية، تضمنتها احتفالية يوم الطفل العربي التي نظمتها مديرية الثقافة بدرعا بالتعاون مع فرع طلائع البعث بمناسبة “عيد الطفل العربي” بعنوان “الطفولة.. فرح الأرض” وذلك في مركز ثقافي الصنمين.

تضمن الاحتفال استعراضاً لفرقة فلكلورية بعنوان “خيال الشام”، ومعرضاً فنياً تضمّن صوراً تراثيّة وحرفاً يدويّة وتراثية، ومعرضاً فنياً تضمن رسوماً وأشغال أطفال نتاج ورشات مشروع تنمية مهارات الحياة للأطفال واليافعين وذلك في قاعة المعارض، إضافة لكورال غنائي تراثي جماعي قدمته مجموعة من أطفال مدينة الصنمين، واسكتش مسرحي بعنوان “إشراقة الأمس”.

وأوضح مدير الثقافة عدنان الفلاح أن هذه الفعالية تقام في مدينة الصنمين كبادرة جدية لإعادة تفعيل النشاط الثقافي فيها، كما تنوعت في فعالية يوم الطفل العالمي الأنشطة في جميع المجالات الفنية والأدبية والموسيقية إضافة للقاءات حوارية مع الأطفال.