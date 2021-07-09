تشييع المناضل الفلسطيني أحمد جبريل في دمشق

بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية وفعاليات شعبية ورسمية، شُيع اليوم جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل من مشفى أمية بدمشق إلى مثواه الأخير.

القيادي في الجبهة الشعبية – القيادة العامة رامز مصطفى قال: “نحن على عهد الشهداء وأمانة الشهداء محفوظة”، مؤكداً أن “الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتنازل عن خياراته مهما حاول الآخرون التطبيع”.

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قال بدوره: إن “خسارتنا كبيرة لكن نعوضها باستمرار المقاومة والانتفاضة لتحرير فلسطين”.

ونعت ​الجبهة “الشعبية لتحرير فلسطين​ – القيادة العامة” أمينها العام ​أحمد جبريل​ “أبو جهاد”، الذي وافته ​المنية​ يوم الأربعاء الماضي، وقالت: “لقد أمضى جبريل حياته مناضلاً ومجاهداً في سبيل شعبه العربي الفلسطيني وأمته العربية، ومن أجل تحرير الوطن الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني الغاشم، وكان قائداً مناضلاً من أجل قضايا أمته العربية والإسلامية”.

وأحمد جبريل، قيادي فلسطيني من مواليد عام 1938، أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، لإيمانه بـ”الكفاح المسلح لتحرير فلسطين”.

و”قامت الجبهة الشعبية – القيادة العامة” بعمليات عدّة ضد الاحتلال الإسرائيلي أبرزها “عملية الطائرات الشراعية” الشهيرة عام 1987.