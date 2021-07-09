جمعية تركية تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في معتقلات أردوغان

كشف تقرير حقوقي استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في معتقلات سلطات النظام التركي وخاصة ما يتعلق منها بالإهانة والتجويع والعنف النفسي.

وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في جمعية حقوق الإنسان التركية واستعرض أوضاع السجناء في سجون “فان وإزمير علي أغا ومانمان” وفق ما نقلت صحيفة “زمان” التركية أن “سجناء اشتكوا من أنه لم يسمح لهم بمقابلة أي شخص منذ 18 شهرا .. إضافة إلى شكوى من مخاطبة السجناء بطريقة تحط من الكرامة الإنسانية وصلت أحيانا إلى مستوى التهديد”.

وأشار التقرير إلى وجود 26 شخصا داخل زنزانة واحدة تتسع فقط لـ 14 شخصا مبينا أن سلطات النظام التركي تتجاهل التقارير المحلية والدولية بشأن الانتهاكات في المعتقلات التركية وتهدد بملاحقة من يتطرق للموضوع.

وكانت غمزة آق قوش إيلجازدي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري كشفت في وقت سابق عن تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 ولاية بالبلاد.

يشار إلى أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حول تركيا إلى سجن ومعتقل كبير زج فيه أعدادا كبيرة من معارضيه من مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والإعلامية كما فصل الآلاف من وظائفهم بذريعة دعمهم الاحتجاجات وارتباطهم بمحاولة الانقلاب.