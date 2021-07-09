حمص- سمر محفوض

استضافت جمعية صامدون رغم الجراح في الريف الشرقي منطقة المخرم أكثر من 80 جريحاً مع أسرهم في يوم ترفيهي حفل بنشاطات ومسابقات متنوعة.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الجريح مهند حمزة أن النشاط يهتمّ بالجانب الترفيهي والدعم النفسي للجرحى، ويهدف لإضفاء جو من المحبة والتلاقي بين الجرحى وذويهم في الريف الأكثر بعداً كمنطقة المخرم وما حولها للتأكيد على أنهم في القلب دائماً، وأننا رفقة السلاح والشرف وما نحمله من جراح هو وسام شرف وعربون محبة للوطن.

وأضاف: إن الجمعية تهتمّ بالأمور التي تخصّ الجرحى وذوي الشهداء من تقديم العلاج الفيزيائي والصيدلية الدوائية والفحوصات الطبية بشكل مجاني تماماً، كما تقدّم خدماتها للمحتاجين من المدنيين أيضاً، وتقيم الدورات التدريبية على المشاريع المتناهية الصغر والتي تمكن الجريح من إقامة مشروعه الخاص الذي يسهم بزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى المعيشي لها.