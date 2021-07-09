حلب.. الشارع “المستقيم” بعهدة طلاب الهندسة والآثار

حلب- معن الغادري

اختُتمت في مدرسة سيف الدولة في المدينة القديمة بحلب ورشة العمل المخصّصة لبناء استراتيجية شاملة لتأهيل الشارع المستقيم ومداخله والذي تمّ على مرحلتين، وذلك بالتعاون بين محافظة حلب والأمانة السورية للتنمية.

وشارك في اليوم الأخير من الورشة طلاب من كليات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية و الآثار في جامعة حلب، حيث قدموا العديد من الرؤى والأفكار والدراسات والمشاريع لتدعيم عملية إطلاق المشروع من منطلق ربط الجامعة بالمجتمع.

ويهدف المشروع وهو الأول من نوعه إلى اعتماد محدّدات العمل للمرحلة القادمة وفق وثيقة تفصيلية لترميم الأسواق القديمة يشارك في إعدادها الخبراء والاختصاصيون والفعاليات الاقتصادية والأهلية بحلب.

وشملت محاور النقاش الإطار التنظيمي لإعادة إحياء الشارع المستقيم ومداخله، والممتد من باب أنطاكية إلى قلعة حلب، والجوانب المتعلقة بالتطوير الخدمي والاقتصادي والاجتماعي، وتأهيل البنى التحتية وإعادة البناء والإعمار وفق المعايير العمرانية والتاريخية الملائمة في سياق استراتيجية مضبوطة تضمن الوصول إلى إنعاش كامل لأسواق حلب القديمة، بالإضافة إلى توظيف مبنى “مدرسة سيف الدولة” بعد إعادة تأهيله ليكون مركز إشعاع حضاري يواكب أهمية حلب التاريخية.

الدكتور المهندس معد المدلجي رئيس مجلس المدينة أوضح لـ”البعث” أنه سيتمّ لاحقاً إجراء تقييم شامل للحوارات والنقاشات لإعلان المقترحات والتوصيات للبدء بالمشروع وفق شروط ومعايير دقيقة وبما يحافظ على هوية المدينة التاريخية والحضارية.