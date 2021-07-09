“قطار باندا” بأرضية زجاجية

تعرف مدينة تشنجدو الصينية بأنها موطن برنامج تربية دببة الباندا فى كل مدن الصين، ما أوحى للسلطات في المدينة بتنفيذ قطار يسمى “قطار باندا” للترحيب بالسياح الدوليين لدى عودتهم، وأطلقت مدينة تشنجدو عاصمة مقاطعة سيتشوان خط سكة حديد هوائى، وهو قطار معلق يتميز بأرضية زجاجية، يمكن للركاب الرؤية عبرها.

ويوفر قطار باندا إطلالة بـ270 درجة بما أن الجزء العلوى منه غير شفاف، وسيلاحظ المسافرون الذين ينظرون إلى القطار من الأمام أنه مطلى ليشبه دب الباندا، وأطلق هذا القطار الجاذب للسياحة في أواخر حزيران الماضي، ويُعد المشروع أول خط اختبار سياحي للسكك الحديدية الهوائية ذات الطاقة الجديدة في العالم. ويستخدم هذا القطار طاقة بطاريات الليثيوم كقوة للجر، ويبلغ طولها نحو 11.5 كيلو متر، ويمكنه استيعاب 120 شخصاً كحد أقصى في كل مركبة.

ونظراً لأن الزجاج يمكن أن يعكس الحرارة، تتمتع القطارات بمكيفات هواء لموازنة الأمر، وهى مصنوعة من مواد خفيفة الوزن تتكون من ألياف الكربون، كما ويمكن للقطار أن يسافر بسرعة تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة، ويمكن للقطار أن يسافر بسرعة تصل إلى حوالي 80 كيلو مترًا في الساعة.

قطار باندا له 4 محطات حالياً، وهي: محطة “Dayi”، و”Guanghua Avenue”، و”Sujiazhen”، و”Anren”، ورغم أن سكة حديد “Zhongtang” موجهة أكثر للسياح لمشاهدة معالم المدينة أكثر من كونها للسكان المحليين الذين يتنقلون إلى العمل، إلا أنها جزء آخر من مشروع شبكة السكك الحديدية الصينية.