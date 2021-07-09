لافرنتييف يحذّر “قسد”: الولايات المتحدة قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة

دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف الميليشيات المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي إلى الحوار مع الحكومة السورية، محذراً من التعويل المستمر على الولايات المتحدة، التي يمكن أن تسحب قواتها من سورية في أي لحظة، كما فعلت في أفغانستان.

وأشار لافرنتييف في تصريح صحفي إلى أن ميليشيا “قسد” تعول حالياً على التعاون مع الولايات المتحدة التي توجد قواتها في مناطق انتشارها، وقال إن “الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ قراراً بسحب قواتها من سورية بصورة مفاجئة كما فعلت في أفغانستان”.

وأضاف لافرنتييف: “لقد اتخذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرار الانسحاب من سورية والذي تمت مراجعته وتأجيله ببساطة إلى أجل غير مسمى.. أعتقد أن هذا الانسحاب يمكن أن يحدث في أي وقت”.

ولفت إلى أن العراقيين أخبروا روسيا أن بغداد مصممة على خروج الوحدة العسكرية الأمريكية من البلاد، وقال “إذا حدث هذا وخرجت الكتيبة الأمريكية من العراق فسيصبح الحفاظ عليها في سورية ببساطة مستحيلاً بسبب الصعوبات اللوجستية”.

وشدد لافرنتييف على ضرورة توجه هذه الميليشيا للحوار مع الحكومة السورية بما يسهم في الوصول إلى حلول تساعد على الخروج من الأزمة