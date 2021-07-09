لقاء قمة بين الوحدة والشرطة في ختام دوري طائرة الرجال

تختتمُ اليوم (الجمعة) منافسات الإياب لدوري كرة الطائرة لفئة الرجال، فتقام ثلاثة لقاءات، الأول في صالة الأسد بحلب ويجمع الاتحاد مع سلمية، ولن يجد فيه سلمية أية صعوبة في الفوز لفارق الفنيات والمهارات، وفي درعا يلعب أبناء المدينة مع السودا في مباراة سهلة على أصحاب الأرض، وسيكون فوزهم سهلاً نظراً لفارق المستوى.

اللقاء الأهم والأقوى بالدوري سيقام الساعة الخامسة مساءً في صالة الشرطة بدمشق ويجمع بين الشرطة وجاره الوحدة، وبعيداً عن نتيجة المباراة، وحتى لو خسر الوحدة بثلاثة أشواط دون ردّ فقد احتفظ بلقبه كبطل للدوري، حيث سيتساوى مع الشرطة بعدد مرات الفوز لكنه سيتقدم عليه بفارق النقاط، كونه خسر في الذهاب بشوطين مقابل ثلاثة، حسب تعليمات الاتحاد الدولي للعبة بالنسبة للنقاط من حيث عدد مرات الفوز والذي يمنح الفريق الفائز ثلاث نقاط في حال الفوز على أي فريق (3/0) أو (3/1)، أما في حال الفوز (3/2) فيأخذ الفريق الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة، والعكس عندما يخسر الفريق (0/3 أو 1/3 فلا يأخذ أي نقطة)، وسبق للوحدة أن أحرز لقب الدوري موسم 2019 في حين لم يكتمل الدوري العام الماضي بسبب فيروس كورونا، وجاء احتفاظ الوحدة باللقب بعد فوزه على فريق السودا في طرطوس بثلاثة أشواط نظيفة في المرحلة قبل الأخيرة من مرحلة الإياب.

مباريات الموسم الحالي أثبتت أن كرة الطائرة ما زالت بعيدة كل البعد عن المستوى الفني فيما مضى، فالمنافسة هذا الموسم لم تختلف عن الموسم الماضي، وانحصرت بين الوحدة والشرطة (صاحب أكبر عدد في مرات التتويج باللقب) كما دخل العام الحالي سلمية على خط المنافسة، الوحدة امتاز بخبرة وحيوية لاعبيه والقوة الضاربة بالإرسال الساحق، أما الشرطة فتأثر بكثرة الإصابات وغياب بعض اللاعبين لأسباب إدارية.

مشرف كرة الطائرة بنادي الوحدة بلال كوران أكد لـ”البعث” أن الفريق استحق بجدارة لقب الدوري بعد تغلبه على جميع الفرق، ولاسيما في مرحلة الإياب (باستثناء الشرطة الذي سنواجهه اليوم) هذا التتويج تحقق بفضل الأداء الفني العالي للاعبين وبالجهد الكبير الذي قدمه الجهازان الفني والإداري، خاصة وأن إدارة النادي لم تبخل على الفريق بأي شيء وسخرت كل إمكاناتها المعنوية والمادية للفريق لنحقيق اللقب عن جدارة واستحقاق.

عماد درويش