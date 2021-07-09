هايتي: 26 مسلحاً من كولومبيا وأمريكيان شاركوا باغتيال رئيس البلاد

أعلنت السلطات في هايتي أن 26 مسلحاً من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هاييتي شاركوا باغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس أول من أمس.

ونقلت فرانس برس عن ليون شارل المدير العام لشرطة هايتي قوله خلال مؤتمر صحفي أمس “الأمر يتعلق بوحدة كوماندوس من 28 مهاجما بينهم 26 كولومبيا نفذوا عملية الاغتيال”، مشيراً إلى أنه تم اعتقال الأمريكيين الاثنين إضافة إلى 15 كولومبيا فيما قتل ثلاثة كولومبيين ولا يزال ثمانية آخرون فارين. وأضاف شارل “تم العثور على الأسلحة والمواد التي استخدمها المهاجمون”.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال مواطنين أمريكيين لكنها قالت إنها “وافقت على مساعدة شرطة هايتي في التحقيق بالحادث”.

وكان كلود جوزيف رئيس الوزراء الانتقالي في هايتي أعلن أول أمس أن مجهولين هاجموا مقر إقامة رئيس البلاد جوفينيل مويس وقتلوه رميا بالرصاص، معلناً حالة الطوارئ وداعيا المواطنين إلى الهدوء.