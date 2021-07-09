وزير الداخلية اللبناني يرفض طلباً لاستجواب اللواء إبراهيم والأخير سألاحق من حاولوا تشويه صورتي

قالت مصادر قضائية وأمنية، اليوم الجمعة، إن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رفض طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني.

وأضاف مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز” أن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي، برفض طلبه استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

في الأثناء، أصدر المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم بياناً رداً على تسريبات عن قرار قضائي بتوقيفه في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال إبراهيم إن “التسريبات تحدثت عن طلب المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إذن ملاحقتي، وأضاف أنه على إثر هذه التسريبات “كان لا بد من اتخاذ تدابير قانونية من أجل توضيح الأمور التي استهدفتني، وكان لا بد من ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي أمام الرأي العام”.

وأكد المدير العام للأمن العام اللبناني أنه “تحت سقف القانون”، وقال “علينا التضامن والعمل بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة”.

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، قد طلب في وقت سابق الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، الادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وملاحقته .

وشملت قائمة الملاحقات بخصوص قضية انفجار المرفأ، قادة عسكريين وأمنيين سابقين في لبنان، إذ ادعى بيطار أيضا على عدة سياسيين وأمنيين كبار في البلاد، بينهم وزراء سابقون.

ووقع في 4 آب 2020، انفجار ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت، الذي خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة.

وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية.