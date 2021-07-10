“الأشغال” تنتقل بشركاتها إلى الربح

دمشق – محسن عبود

استطاعت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال سنوات الأزمة نقل شركات الإنشاءات العامة من شركات خاسرة إلى رابحة بالرغم من الحصار الإقتصادي الجائر والظالم على بلدنا.

وبين محمد سيف الدين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون القانونية والخدمات أن الوزارة تمكنت من الاستغناء عن حصول الشركات على رواتب عمالها من وزارة المالية إلى منحهم أجورهم ورواتبهم من المشاريع التي تقوم بتنفيذها هذه الشركات والتي تقدر بمليارات الليرات من خلال تأمين جبهات عمل لهذه الشركات لصالح عدد من جهات القطاع العام من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لدى هذه الشركات ومنح العاملين فيها الحوافز الإنتاجية وفق أنظمة الحوافز المعمول بها لدى هذه الشركات، وأضاف سيف الدين أن الوزارة بصدد البحث وتأمين جبهات عمل ومشاريع جديدة لتوزيعها على شركات الإنشاءات العامة بالتساوي وكل حسب اختصاصه.