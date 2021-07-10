تطوّر مأساوي.. تونس تسجل أكبر عدد وفيات بكورونا

في تطور مأساوي، سجلت تونس خلال 24 ساعة الماضية 194 وفاة جديدة بكورونا، وهي حصيلة الوفيات الأعلى التي يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية انتشار الجائحة خلال شهر آذار من العام الماضي، فيما تعهّدت عدة دول بمساعدة تونس في مواجهة الوضع الكارثي وانهيار نظامها الصحي.

وتكافح تونس لمواجهة الجائحة مع امتلاء أقسام العناية الفائقة ونفاذ كميات الاكسجين وتعرض الفرق الطبية لإرهاق كبير.

بعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التصدي لزيادة الإصابات. وفرضت عزلاً عاماً في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على مستوى تونس كلها بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقالت نصاف بن علية المتحدثة باسم وزارة الصحة لراديو موزايك: “نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق”، وأضافت أن “المركب يغرق” داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 480 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 16 ألف حالة.

وتعاني تونس نقصا حادا في اللقاحات. ولم يحصل سوى 715 ألف شخص على جرعتين من اللقاح في تونس التي يبلغ عدد سكانها 11.6 مليون نسمة.